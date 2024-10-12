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Yalova'da 'kimyasal' panik! Müdahale edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısından 3 kişi etkilendi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
Yalova'da 'kimyasal' panik! Müdahale edildi
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Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı kimyasal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gaz sızıntısından etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23.45'te Acil Çağrı Merkezi'ne gelen amonyak ve metilamin gaz sızıntısı ihbarı üzerine Yalova AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Fabrika tarafından kaçak bölge bloke edilerek tesisin devreden çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazdan etkilenen 3 vatandaşımız solunum tedavisi almış olup sağlık durumları iyidir. Olay yerindeki gazın su ile absorbe işlemi yapılmaktadır. 00.30'da sızıntı tamamen kontrol altına alınmış olup olay yerinde bir gaz kaçağı mevcut değildir. Yalova, Bursa ve Sakarya ekipleri tedbir amaçlı fabrikada bekletilmekte olup periyodik ölçümler yapılmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır."

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