Yalova'da kuraklık alarmı: 20 günlük su kaldı

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'lara kadar indi. Günlük 35-40 bin metreküp kentin su ihtiyacının karşılanan barajda kullanılabilir su miktarı ise yaklaşık 20 güne kadar düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise barajdaki su miktarının yüzde 25 seviyesinde olduğu öğrenildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, bu yıl istenilen düzeyde yağış alınmadığını belirterek, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Dolayısıyla biz şimdi baktığımızda yakın zamanda çok büyük bir yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu bir şekilde kullanılması çok büyük önem arz ediyor. Biz bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon içinde zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Köyler bölgesinde bu sene ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini belirten Kaya, "Bu sayede su tüketimini yüzde 50 oranında azalttık. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir destek olacağını düşünüyoruz. Ancak Yeşil Körfez Su Birliği, DSİ ile de çalışmalarımız devam ediyor. İstiyoruz ki mevcut suyu en azından aralık ayının ortalarına kadar bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Kaya, "Burada söyleyecek tek şey kalıyor, suyu dikkatli kullanmak. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şuan proje ihale aşamasında geldi. O da tamamlandığında Yalova'da inşallah su probleminden artık bahsetmeyeceğiz. En azından kuraklığın çok yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde vatandaşlarımızın mutlaka suyu kullanırken bir kaç kere düşünmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.