İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3316
  • EURO
    29,8949
  • ALTIN
    1806.75
  • BIST100
    7438.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yalova'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Yalova'da, sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Yalova'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çınarcık ilçesinde belirlenen 8 adrese baskın yaptı.

Şüpheliler A.M, Ş.D, T.D, S.F.K, M.K. ve A.K'ye ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda 29 litre şişelenmiş el yapımı alkollü içecek, düzenek halinde hortum, düdüklü tencere, kova, damıtmaya yarayan ve "imbik" tabir edilen alet, 6 damacananın içinde toplam 114 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Kaçak olarak ürettikleri alkollü içecekleri büfe, kahvehane gibi bazı iş yerlerinde piyasaya sürdükleri belirlenen 6 zanlıdan 5'ini gözaltına alan ekiplerin, diğer şüpheliyi de yakalama çalışması sürüyor.

  • yararlı operasyon
  • içki sahteciliği
  • gözaltılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.