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Yalova'da terör örgütlerine operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Yalova'da DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Yalova'da terör örgütlerine operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerine yönelik çalışmasında DAEŞ ile yurt dışındaki mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen İ.B. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen E.Ç ve M.Ç'yi de yakalayarak emniyete götürdü.

Polis ayrıca FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.Ö'i de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • DAEŞ
  • PKK/KCK
  • FETÖ/PDY
  • terör
  • operasyon

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