Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, B.A, E.K, B.A, G.K, M.G. ve E.A.K gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, 1 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu, 107 hap, 68 gram uyuşturucu ham maddesi, 2 şişe kimyasal sıvı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve B.A. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.