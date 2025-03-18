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Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Yalova'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA18 Mart 2025 Salı 19:05 - Güncelleme:
Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, B.A, E.K, B.A, G.K, M.G. ve E.A.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, 1 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu, 107 hap, 68 gram uyuşturucu ham maddesi, 2 şişe kimyasal sıvı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve B.A. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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