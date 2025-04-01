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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 1 tutuklama

Yalova'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 22:53 - Güncelleme:
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 1 tutuklama
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Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesinde ikamet eden S.K, O.K, R.D, S.İ. ve H.K'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ilçedeki evleri ve araçlarında yaptığı aramada, 2 bin 366 hap, 23 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 41 fişek ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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