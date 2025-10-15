İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8467
  • EURO
    48,7038
  • ALTIN
    5653.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalova'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi
Güncel

Yalova'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Yalova'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi
ABONE OL

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de bulunduğu 8 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D, polis tarafından gözaltına alındı.

Yalova'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 7 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalanmış, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürülmüştü. Adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D'nin de yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

  • yalova
  • yolsuzluk
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.