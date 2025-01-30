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Yalova'daki sularda kimyasal alarmı

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşanıyor.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Yalova'daki sularda kimyasal alarmı
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Belediye Başkanı Mehmet Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta tespit edilen köpüklenme nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi.

Köpüklenmenin dün akşam saatlerinde görüldüğünü belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da 'Teknik çalışma yapıyoruz.' diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz."

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