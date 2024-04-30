Yamaç paraşütçüsü ters hava akımına kapıldı: Düşerek yaralandı

Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen ve dün başlayan, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali"nin ikinci gününde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte, alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A, bir süre sonra düştü.

Kazada paraşütçü yaralandı.

Yaralı Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Paraşütçünün ters hava akımına kapılması nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Öte yandan yamaç paraşütçüsünün düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.