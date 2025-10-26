İSTANBUL 22°C / 19°C
  Yamaç paraşütü kayalıklara düştü: Ölü ve yaralı var
Güncel

Yamaç paraşütü kayalıklara düştü: Ölü ve yaralı var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

26 Ekim 2025 Pazar 17:00
ABONE OL

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

