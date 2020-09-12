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Yamaç paraşütüyle atlayış yapan İrlandalı pilot kayalıklara düşerek hayatını kaybetti

Muğla'da dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan İrlandalı pilot kalkış sırasından kısa süre sonra kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Vasılyevıch cesedi, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat taşınarak Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:46
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Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan İrlandalı Yury Vasılyevich, atlayıştan kısa süre sonra paraşütü kapanınca kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle oluşan ekipler, Vasılyevich'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Vasılyevich'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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