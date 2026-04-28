28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Yamaçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce'de yamaçta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA28 Nisan 2026 Salı 07:31 - Güncelleme:
Yamaçta mahsur kalanlar kurtarıldı
Beyköy beldesi Uğur Suyu yolu Orman Deposu mevkisinde dik yamaçta aynı aileden 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yamaca çıkan AFAD ve itfaiye ekipleri, halata bağladıkları sedyeyle mahsur kalanları aşağıya indirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

