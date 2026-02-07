''Yamalı bohçaya döndü'' diyerek çağrı yaptı! Türkiye yeni anayasayı hak ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Meclis Simülasyonu programında yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atan AİHL'nin örnek mezunlar yetiştirdiğini belirtti.

Bu başarının ülke sathına yayılarak diğer okullarla bir yarış halinde devam edeceğini ifade eden Tunç, "Son çeyrek asırda adeta Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye çok büyük mesafeler aldı. Sadece fiziki kalkınma anlamında değil, Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi, kalkınması, altyapı, üst yapı hizmetleri, barajlar, üniversiteler, hızlı trenler, limanlar, havalimanları, organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikalar, şehir hastaneleri yapıldı. Her türlü karşı koymaya, engellemeye rağmen bunlar başarılırken, diğer yandan da Türkiye'nin demokratik kalkınması ihmal edilmedi." diye konuştu.

Türkiye'nin demokratik siyasi hayatının geçmişe doğru bakıldığında inişli çıkışlı dönemleri olduğunu anlatan Tunç, "Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması anlamında sessiz devrim sayılabilecek büyük reformlara imza attık." ifadesini kullandı.

Gençlere geçmişi okumalarını tavsiye eden Tunç, şöyle devam etti:

"Bugün gençlere umutsuzluk pompalayanlar var. 'Bizden bir şey olmaz, biz başaramayız, biz dünyada lider ülke olamayız.' diyenler var hala. Karamsar tablo çizmek isteyen bir muhalefet anlayışı da var Türkiye'de maalesef ama öyle değil. Bizim medeniyetimize, tarihimize, köklerimize baktığımız zaman 600 yıl boyunca tıbbın kanununu okutan ve o eserin Avrupa'da okunmasını sağlayan, İbni Sina'dır. Bugün matematikte 'x' ve 'sıfır'ı icat eden Harezmi'dir. Bugün robotları, yapay zekayı konuşuyoruz. Bunun ilk adımlarını atan Cezeri'dir. Ali Kuşçular, matematikçiler, astronotlar, Piri Reis gibi haritacılar, Katip Çelebi gibi coğrafyacılar, Farabi gibi filozoflar, İbn Haldun gibi sosyologlar var. Son yüzyıla geldiğimiz zaman Nuri Killigiller, Nuri Demirağlar, Aziz Sancarlar var ve gelecekte de konuşulacak Bayraktarlar olacak.



Türkiye teknolojide ilerlemeye devam ettikçe, gelişmesini sürdürdükçe bu gelişmeler kesintisiz sürecek. O nedenle 'Türkiye'de beyin göçü var, gençler artık Türkiye'den gidiyor' gibi sosyal medyadaki algı çalışmalarına kapılmamak lazım. Bugün eğer Türkiye'de, Türk gençleri beyin göçü yapıyorsa o zaman ASELSAN'da binlerce mühendis bu ülkenin gençleri değil mi? O yapay zekayla icatlar yapan ROKETSAN'da, HAVELSAN'da özel sektör kuruluşlarımızda çalışan binlerce mühendisimiz bu ülkenin gençleri. Maalesef böyle bir kara propagandayla karşı karşıya kalma durumumuz var."

Bakan Tunç, AİHL Meclis Simülasyonu programını oldukça faydalı bulduğunun altını çizdi.

Toplumun ve ihtiyaçların sürekli değişime ve gelişime tabi olduğunu dile getiren Tunç, "Çağımız teknoloji çağı, yeni suç tipleri ortaya çıkabilir. Ekonomi, ticaret çeşitlenir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkacak sorunlara karşı da yeni bir kurallar bütünü, kuralların güncellenmesi, hukukun inşa edilmesi süreci vardır. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin de yaptığı budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin kalbidir, milli iradenin tecelli ettiği yerdir, milletin temsilcilerinin millet adına görev yaptığı yerdir." şeklinde konuştu.

Çok partili demokratik siyasi hayata geçişinde Türkiye'nin zorluklar yaşadığını söyleyerek, ülkenin siyasi geçmişinde yaşanan darbelere değinen Tunç, "27 Mayıs 1961'de seçilmiş iktidar maalesef darbeciler tarafından iktidardan indirildi ve o günkü yargı sistemi, millet iradesinin yanında durması gerekirken maalesef darbecilere yardımcı oldu. Sonrasında 12 Eylül'e geldiğimiz zaman gençlerimizin sağdan soldan asıldığı bir yargı sistemi. 28 Şubat'a geldiğimiz zaman Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarıları hazmedilemedi. Maalesef o günde o postmodern darbecilere destek olan bir yargı sistemini gördük. Bunlar bizim acı tecrübelerimiz. Tüm bunlar artık geride kaldı. Son 23-24 yıla geldiğimiz zamanda da yine vesayetçi anlayış, darbeci anlayış boş durmadı." dedi.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminde ise yargının adaleti sağladığını, hakimlerin ve savcıların adliyelere koşarak hukukun tecellisi için çalıştıklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da millet meydanlarda canı pahasına mücadele ederken, bu ülkenin yargı mensupları, cumhuriyet savcıları, hakimleri evlerinde oturmadılar. Onlar da adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar, gözaltı yaptılar ve millet huzurunda hesap vermelerini sağladılar. Bugün bir kısım çevrelerin yargıya yönelik eleştirilerinin kaynağında bu vardır. Yargının, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkması maalesef hazmedilemiyor. İstiyorlar ki yargı geçmişte olduğu gibi vesayetçinin yanında yer alsın, darbeciye destek olsun. O günler artık geride kaldı. Türk yargısı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde millet adına karar veren, milli iradeye saygı duyan, hukuk devletine saygı duyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan, bu ülkenin kaynaklarını çarçur edenlere, yolsuzluk yapanlara karşı güçlü şekilde duran bir yargı sistemine kavuştu."

- SANAL SUÇLARA KARŞI UYARI

Bakan Tunç, teknolojideki gelişmelerin faydasıyla birlikte internette işlenen suçlara da dikkati çekerek, vatandaşların her türlü tehlikeden korunması, sanal kumar, yasa dışı bahis, uyuşturucu gibi çocukların ve gençlerin geleceğini karartacak suçlara karşı alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti.

Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençleri, banka hesap numaralarını (IBAN) kullandırmamaları konusunda uyaran Tunç, "IBAN kullandırılmaz. Yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

- "MİLLETİMİZİN ONAYLADIĞI ANAYASAYLA YOLUMUZA DEVAM ETMEK TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde çok büyük gelişimler elde ettiğini anlatan Tunç, demokratik kalkınma anlamında da her türlü engele rağmen çok büyük mesafeler alındığını belirterek, "Darbe anayasasıyla Türkiye Yüzyılı'na başlamak bizim için çok büyük bir eksiklik. Bu eksikliği gidermemiz, millete olan borcumuzu ödememiz lazım. Darbecilerin oluşturduğu bir danışma meclisi, onların atadığı bir bilim komisyonu ve o bilim komisyonunun hazırladığı bir anayasa metni ve o anayasa metninin beğenilmeyen maddeleri... O atama meclis tarafından değiştirilerek halkın oyuna sunulan, milletimizin de bir an önce demokratik siyasi hayata geçmek için onaylamak durumunda kaldığı bir anayasa. 180 civarında değişiklikle artık yamalı bohçaya dönüşen bir darbe anayasasıyla değil de demokratik bir anayasayla, milletvekillerimizin ve milletimizin onayladığı anayasayla yolumuza devam etmek Türkiye Yüzyılı'na yakışır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, "Terörsüz Türkiye" mücadelesinin 41 yıllık bir süreç olduğunu, son 23 yılda hem güvenlik hem de temel hak ve özgürlükler açısından teröre zemin hazırlayan, onların istismar ettiği alanların birer birer ortadan kaldırılmasıyla bugünlere gelindiğini söyledi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, öğretmenler ve çevre liselerden öğrenciler katıldı.



Aile fotoğrafı çekilmesiyle devam eden program, Bakan Tunç'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.