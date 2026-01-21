İSTANBUL 9°C / 5°C
  Yan bakma nedeniyle katledilmişti! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Yan bakma nedeniyle katledilmişti! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 10:44
Yan bakma nedeniyle katledilmişti! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlashastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

ATLAS ÇAĞLAYAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilglii soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'nı hastanedeki son anları yer aldı.

Tehdit edenler tanıdık çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü: Bu işin sonuna kadar peşindeyiz

Atlas'ın acılı annesi: Onlar çocuk değil katil

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

