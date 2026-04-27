27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
  Yan baktın kavgasında kan döküldü: Ölü ve yaralı var
Yan baktın kavgasında kan döküldü: Ölü ve yaralı var

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 15:00
Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Mehmet Can Deneklisoy (25), koşarak uzaklaştığı yakınlardaki bir parkta yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Mehmet Can Deneklisoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.B'nin (26) de yakınlardaki bir eve gittiği tespit edildi. M.B, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmayla olayın şüphelileri E.T. (25), Y.C.T. (23) ile A.A.Y. (23) saklandıkları evlerde yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

