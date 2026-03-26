26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
  • Yanan alanlar yeşillendiriliyor: 2 bin 26 fidan toprakla buluştu
Güncel

Yanan alanlar yeşillendiriliyor: 2 bin 26 fidan toprakla buluştu

Karabük'te geçen yıl ağustos ve eylül aylarında çıkan orman yangınından etkilenen Aladağ mevkisindeki ağaçlandırma sahasında, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen törenle 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu. Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, yanan alanları kaybedilmiş arazi olarak değil yeniden ayağa kaldırılacak vatan emaneti olarak gördüklerini vurguladı.

Karabük'ün Aladağ mevkisinde geçen yıl yaşanan orman yangınının izleri, binlerce fidanla silinmeye başlandı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen tören, yangın felaketinin ardından bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının somut bir adımı olarak öne çıktı. Fidan dikimi etkinliği, hem doğanın yeniden canlanması hem de toplumsal farkındalık açısından büyük bir kararlılık sergiledi.

ALANA 2 BİN 26 FISTIK ÇAMI, KUŞBURNU, KIZILCIK VE IHLAMUR FİDANI DİKİLDİ

Karabük'te geçen yıl çıkan orman yangınından etkilenen alanda 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Türkiye'nin Gücü: Orman" temasıyla 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla, geçen yıl yanan ormanın bulunduğu Aladağ mevkisindeki ağaçlandırma sahasında tören yapıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, yaptığı konuşmada, orman yangınlarında yanan alanları kaybedilmiş arazi olarak değil, yeniden ayağa kaldırılacak vatan emaneti olarak gördüklerini söyledi.

Dikim yapılacak alanın geçen yıl ağustos ve eylülde yaşanan yangın afetinden etkilendiğini belirten Bozkurt, "Yürüttüğümüz çalışmalarla burayı yeniden fidan dikimine uygun hale getirdik. Her fidan geleceğe verilmiş bir sözdür, her dikim toprağa vurulmuş bir iradedir, her yeşeren alan milletimizin yarınına olan inancının canlı bir nişanesidir." dedi.

Törenin ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından alana 2 bin 26 fıstık çamı, kuşburnu, kızılcık ve ıhlamur fidanı dikildi.

  • fidan dikimi
  • Karabük orman yangını
  • Dünya Ormancılık Günü
  • Aladağ ağaçlandırma
  • Orman Genel Müdürlüğü

