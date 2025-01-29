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Yanan araçta ceset bulundu

Uşak'ta yol kenarında yanan bir otomobilde ceset bulundu.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 06:35 - Güncelleme:
Yanan araçta ceset bulundu
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Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yol kenarında bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bir kişinin yanmış cesedini buldu.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin plakasının ve cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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