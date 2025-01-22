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Yanan otel için 'ağır hasarlı' raporu

Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın 'ağır hasarlı' olduğu belirlendi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
Yanan otel için 'ağır hasarlı' raporu
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Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

OTELİN "AĞIR HASARLI" OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

  • Grand Kartal Otel
  • Ön Hasar Tespiti
  • Ağır Hasarlı

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