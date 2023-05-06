İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Yanan palmiye ağaçları paniğe neden oldu

Mersin'de palmiye ağaçlarından metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 02:45 - Güncelleme:
Yanan palmiye ağaçları paniğe neden oldu
ABONE OL

Mersin'in Erdemli ilçesinde, palmiye ağaçlarından metruk eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki iki palmiye ağacı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen alevlerin metruk eve sıçraması sonucu, çevre sakinleri korkulu anlar yaşadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Arda Gezer, "Arka mahalleden geçiyorduk, yükselen dumanları gördük. Koştuk geldik, zaten ağaçlar alev almıştı, ikisi de yanıyordu. O sırada itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler, şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.