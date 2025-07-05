İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan tırda bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.
Ulaşılan araç sahibi A.K, tırı oğlu Ö.K'nin (47) kullandığını bildirdi.
Cesedin Ö.K'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.
Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.
Ş.T'nin çıkan tartışmada Ö.K'yi silahla öldürdükten sonra tırı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.