İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yanan tırda cesedi bulunmuştu! Kan donduran gerçek
Güncel

Yanan tırda cesedi bulunmuştu! Kan donduran gerçek

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Yanan tırda cesedi bulunmuştu! Kan donduran gerçek
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan tırda bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ulaşılan araç sahibi A.K, tırı oğlu Ö.K'nin (47) kullandığını bildirdi.

Cesedin Ö.K'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.

Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.

Ş.T'nin çıkan tartışmada Ö.K'yi silahla öldürdükten sonra tırı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.