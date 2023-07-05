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Yanardağ'ı öven CHP'liye dikkat çeken tepki: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağı savunan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. CHP'nin FETÖ'cülere yandaşlık yaptığını da örnekleriyle açıklayan Çelebi, 'Bunların hesabını vereceksiniz.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Çelebi o ana ilişkin görüntüleri 'Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir!' notuyla sosyal medya hesabından da paylaştı.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Yanardağ'ı öven CHP'liye dikkat çeken tepki: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir
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TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı.

CHP'li Başarır'ın terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan övgüyle bahseden Merdan Yanardağ'a sahip çıkması ve söz konusu görüntülerin montaj olduğunu iddia etmesi Çelebi'yi sinirlendirdi.

'TAM BİR FETÖ TAKTİĞİ UYGULAMAKTADIR'

Terör örgütü elebaşını öven kim varsa biz eleştireceğini belirten Çelebi, "Herkes bayramda çocuklarına sarılırken, evlatlarının mezarlarına sarılanlara karşı borcumuzdur bu. Herkes babalar gününde babalarına sarılırken, o şehitlerin yetimlerine karşı borcumuzdur bu. Kızının ve çocuğunun gözü önünde şehit edilen Binbaşı Aslan Kulaksız'a borcumuzdur bu. Şehit Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmene borcumuzdur bu. Kim PKK elebaşını överse biz onu paylaşırız. 'Montaj yaptı' yalanı ispatlanmıştır. Ama bunu bile bile piyasaya sürmeye çalışmakta, iftira atmaktadır. Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır." dedi.

'BUNLARIN HESABINI VERECEKSİNİZ'

CHP'nin FETÖ'cülere yandaşlık yaptığını da örnekleriyle açıklayan Çelebi, "FETÖ'cülere yandaşlık yaptınız. Ahmet Altan'ı, Nazlı Ilıcak'ı sahiplenen kim? Ali Tatat'ın ruhunu sızlatan sizsiniz. 'Kumpas davalarını yeniden açacağız' diyen Babacan ile ortaklık yapan sizsiniz. Sadullah Ergin'i Yeneroğlu'nu Yüksel Taşkın'ı aday yapan kim? Zaman gazetesi önünde FETÖ'cülerle nöbet tutan kim? Bunların hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

'BAŞKA KAPIYA'

Çelebi o ana ilişkin görüntüleri " Ali Mahir Fetö taktiklerinde mahir! Başka hesaplardan ilk olarak paylaşıldığı ispatlı olan bebek katilinin övüldüğü bir videoyu aklınca montaj yalanıyla gölgelemeye çalışıp HDP'ye yaranacak! Kumpasları yeniden açacak Babacanla ortaklık yapıp, Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın'ı İzmirden vekil yapıp, KHK'lıların tamamını devlete doldurma vaadiyle Fetöye göz kırpıp utanmadan kumpas davaları ağzına alacak! Başka kapıya!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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