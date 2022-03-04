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Yanardağ'ın küstah açıklamasına Selçuk Bayraktar'dan sert tepki!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını hedef alan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a sert tepki göstererek 'TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker.' dedi.

4 Mart 2022 Cuma 19:49 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 19:56
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Geçtiğimiz gün TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Türk SİHA'larını hedef aldı. Yanardağ, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor." diyerek küstah söylemlerde bulundu.

Selçuk Bayraktar, Yanardağ'ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebep-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey.

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