İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0574
  • EURO
    43,2067
  • ALTIN
    3921.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yandaşın uydurmasına DMM engeli: Cumhurbaşkanımız herhangi bir konuşma gerçekleştirmedi
Güncel

Yandaşın uydurmasına DMM engeli: Cumhurbaşkanımız herhangi bir konuşma gerçekleştirmedi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde medya kuruluşlarının yalanlarını çürüttü. DMM, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, ‘hani dosyanız çok güçlüydü' dedi” şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleştirmediği bildirildi.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2025 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Yandaşın uydurmasına DMM engeli: Cumhurbaşkanımız herhangi bir konuşma gerçekleştirmedi
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, 'hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi'nin yazarı Deniz Zeyrek ile Birgün Gazetesi'nin gerçekten uzak teyitsiz bir şekilde yayınladığı köşe yazısı ve haberlerdeki iddiaları çürüttü.

DMM açıklamasında, "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, 'hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddialar doğru değildir." dedi.

Kamuoyuna yansıyan bu iddiaların uydurma olduğu belirtilen DMM açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

DMM, 'Öcalan' iddialarını yalanladı

"Kurul üyelerine ödeme yapılmıyor"

İsrail'den Türkiye ve Katar yalanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.