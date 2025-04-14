Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, 'hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi'nin yazarı Deniz Zeyrek ile Birgün Gazetesi'nin gerçekten uzak teyitsiz bir şekilde yayınladığı köşe yazısı ve haberlerdeki iddiaları çürüttü.

DMM açıklamasında, "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, 'hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddialar doğru değildir." dedi.

Kamuoyuna yansıyan bu iddiaların uydurma olduğu belirtilen DMM açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

DMM, 'Öcalan' iddialarını yalanladı

"Kurul üyelerine ödeme yapılmıyor"

İsrail'den Türkiye ve Katar yalanı