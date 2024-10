Yandı bitti kül oldu itfaiye sonra geldi! Büyükçekmece'deki yangında İBB'ye haklı sitem

Yangın, saat 10.30'da Büyükçekmece Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katın tamamına yayıldı. Yangında Mustafa Satılmış'ın dairesi yanarken, alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı daire ise, kullanılamaz hale geldi.

'HERŞEYİMİZ BİTTİ'

Yangın sırasında uyuyan ev sahibi Mustafa Satılmış, "Ben bittim artık. Evim burası benim, ev yok. Yangın başladığı an itfaiyeyi aradım, ev yandı bitti itfaiye sonra geldi. Benim her şeyim gitti, her şeyim yandı. Bak çıplak kaldım. Her şeyim bitti benim, çocuklarım dahil, her şeyimiz bitti. Ben gece çalışıyorum, gündüz uyuyorum. Ben uyurken çocuklar uyandırdı. Evde kimse yoktu, ben vardım. Çocuklar eve beni uyandırmak için çıktı" diye konuştu.