1 Ağustos 2021 Pazar 09:32 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:20

Bakan Pakdemirli: Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

GAZİPAŞA ORMAN YANIGINI DA KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, Antalya Gazipaşa'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı.

Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.