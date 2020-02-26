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Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve down sendromlu kızı kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, yangın çıkan evde mahsur kalıp dumandan etkilenen anne ve down sendromlu kızı hastaneye kaldırıldı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba17:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:31

Osman Gökkaya'ya ait Merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Yenidemir Mahallesi Süller Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle mahsur kalan anne Fatma ve down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen anne ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, olay sırasında evde bulunmayan Osman Gökkaya'nın ise bahçeye çalışmaya gittiği öğrenildi.

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