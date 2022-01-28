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Yanan evden itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında, çıktığı balkonda mahsur kalan Lokman Uğuz (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA28 Ocak 2022 Cuma 10:03 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:35
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Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 katlı Ali-İbrahim Uğuz apartmanının 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Evde bulunan Lokman Uğuz, çıktığı balkonda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğuz'u itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan ev sahibi Zübeyde Uğuz da olay yerine geldi.

Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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