İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7681
  • EURO
    46,6474
  • ALTIN
    4191.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti
Güncel

''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti

Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmayı arayarak ormanı yakacağı ihbarında bulundu. Kendi ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti
ABONE OL

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Hacıfakılı köyünde yaşayan Uğur Görgü, jandarmayı arayarak ekili tarlayı ve ormanı yakacağı ihbarında bulundu. Görgü'nün kendi kendini ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü, gelen ekiplere satış yaparak devrettiği tarlaların ücretini alamadığını iddia etti. Parasını alamayan Görgü, resmi mercilere başvursa da sonuç alamadığını ileri sürüp tarlaları ateşe vereceğini söyledi.

"ECDADIMDAN KALAN ARAZİYİ EKİP BİÇEMİYORUM"

Görgü, dolandırıldığını ve kendisine ait tarlayı ekip biçemediğini belirtip, "Bu araziyi yıllardır ekip biçemiyorum. Husumetlim olan Z.Y. ektirmiyor. Beni köye koymayacağını söylüyor. Köy meydanında ormancıların arasında dövmeye kalktı. Ben de kendimi ihbar ettim. Orman muhafaza memuru arkadaşlar buradalar. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmasını istemiyorum ama bu adam laftan anlamıyor. Aramızda husumet çıkacak" dedi.

"HER YERE BAŞVURDUM AMA NETİCE ALAMADIM"

Resmi makamlara müracaat ettiğini ancak sonuç alamadığını ifade eden Görgü, "Gerekli tüm ihbarları yaptım ama bir netice alamadım. Ben de buna mecbur kaldım. Ormana zarar vermek istemiyorum. Araziye zarar vermek istemiyorum ama başka çarem de kalmadı. Arazi ecdadımın arazisi. Kendi hakkımda hiçbir tasarrufta bulunamadım. Ormana, jandarmaya, kaymakamlığa, savcılığa gittim. Bir netice alamadım. İnsan ne yollara başvuruyor görsünler. Borcumdan dolayı satış yaptık Z.Y. üzerine. O da ödemedi parasını. Bu yüzden davacıyım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

  • dolandırma ihbarı
  • yozgat jandarma
  • orman yangını ihbarı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.