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  • Yangın çıktı, küle dönen şehidin baba evinde bir tek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı
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Yangın çıktı, küle dönen şehidin baba evinde bir tek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı

Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in Balıkesir'de önceki gün çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi, Büyükşehir Belediyesince yeniden yapılacak. Şehit babasının evinde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı.

AA26 Haziran 2022 Pazar 16:39 - Güncelleme:
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde şehit babası Özdemir'in evi, 24 Haziran'da çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehidin babası Esat Özdemir ile görüştü. İncelemenin ardından evin yıkılarak yeniden yapılması talimatını veren Yılmaz, vatandaşın her zaman maddi manevi yanında olduklarını bildirdi.

Öte yandan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen, evde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması görenleri duygulandırdı.

Esat Özdemir'in oğlu Üstçavuş Tevfik Özdemir, Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

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