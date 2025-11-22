İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

2 kişi hayatını kaybetti! Yangın faciasında kahreden detay

Hatay'da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında dumanları fark ederek apartmandan kaçmak isteyen 2 kişinin, binanın çıkış kapısını karıştırarak yangının çıktığı zemin kata gittiği ve yanarak can verdiği ortaya çıktı.

IHA22 Kasım 2025 Cumartesi 10:34
2 kişi hayatını kaybetti! Yangın faciasında kahreden detay
Yangın, Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda yaşandı.

Apartmanın en alt katında bulunan oto galeride nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı.

Durum üzerine panik yaşayan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, sepetli araçlarla vatandaşları kurtardılar.

Kurtarılan vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan 14 şahıs hastanede tedavi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 27 vatandaşta balkondan kurtarıldı.

KAÇMAK İSTERKEN ALEVLERE TESLİM OLDULAR

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda galerinin bulunduğu zemin katta bir erkek, bir kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

İlk belirlemelere göre; ölen şahısların yangına apartmanın 5.katında yakalandıkları ve binanın çıkış kapısını karıştırarak galerinin bulunduğu zemin kata indikleri esnada alevlerin içerisinde kaldıkları tahmin ediliyor.

Yanarak tanınmaz hale gelen şahısların kimlikleri yapılacak olan otopsiyle belirlenecek.

