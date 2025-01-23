Yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

TRT Haber'de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, "21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak" dedi.

Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacağını belirten Tunç, "Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.