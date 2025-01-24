Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Aralık gecesi 78 cana mezar olan Grand Kartal Otel'deki ihmaller zinciri Bolu Belediyesi'ne uzandı. Otel yönetiminin 3 bin 224 metrekarelik binanın tamamı için 'yangına uygun raporu' istediği; itfaiyenin 'tahliye ışıkları', 'yönlendirme levhaları', 'acil aydınlatma sistemi', 'söndürme gereçleri', 'algılama sistemleri', 'yangın alarmı', 'paratoner' ve 'duman kontrolü' konularında yetersizlik tespit ettiği ortaya çıktı. Ardından işletmenin aynı başvuru evrakına çizik atıp faciadan 19 gün önce sadece 70 metrekarelik restoran için itfaiyeden onay aldığı belirlendi.

'MEVZUATTA HÜKÜM YOK'

Akşam Gazetesi'nin dün manşetine taşıdığı skandal olayın arından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir programda eleştirilere yanıt verdi. Başvuru üzerine oteli yangın yeterliliği açısından denetlediklerini belirten Özcan, İtfaiye Müdürlüğü'nün 8 maddelik kritik eksikler tespit ettiğini ancak başvuru geri çekilince bu durumu ilgili kurumlara bildirmediklerini kabul etti.

Gazetecilerin, "Siz bu durumu neden Kültür Bakanlığı'na ya da savcılığa bildirmediniz?" sorusuna karşılık Özcan, "Böyle bir hüküm yok. Önüme günde binlerce belge geliyor" dedi. Özcan, "İtfaiyenin kimseyi uyarması gerekmez miydi?" sorusuna da "Bildirilebilir miydi bilmiyorum ama bildirmesi zorunlu tutulmamış. Mevzuatta tespit ettiğiniz eksiklikleri bakanlığa, savcılığa bildireceksiniz diye bir hüküm yok" yanıtını verdi.

NERDEN BAKSAN REZALET

Grand Kartal Otel, 3224 metrekarelik binanın tamamına 'yangın güvenlik raporu' almak için 12 Aralık'ta CHP'li Bolu Belediyesi'ne başvurdu. Bolu İtfaiyesi, 16 Aralık'taki denetimde 8 kritik kusur buldu. Tespitler rapora dönüşmeden denetim talebi 24 Aralık'ta bir çizikle 70 metrekarelik restoran olarak revize edildi. 2 Ocak'ta yangının başladığı restorana '1 yangın tüpü var' ve 'acil aydınlatma mevcut' denilerek uygunluk raporu verildi.

'HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU VAR'

Avukat Rezan Epözdemir, Bolu İtfaiyesi'nin oteldeki eksiklikleri tespit etmesine rağmen bu durumu ilgili kurumlara bildirmemesini kanun ve yönetmeliklere göre şöyle yorumladı: Yapılması gereken başvuruyu iptal etmemek, bu raporu ilgilisine ve Bakanlığa tebliğ etmek ve savcılığa bildirmektir. Şayet bu yapılsaydı otelin turizm işletme belgesi iptal edilirdi ve otel faaliyetten men edilirdi. Bu nedenle Bolu Belediyesi görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusudur.

YANGIN MERDİVENİ BACAYA DÖNÜŞTÜ!

Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin soruşturmada ihmaller zinciriyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, yangın 4. kattaki otel restoranının mutfak bölümünde başladı. Mutfakta yağmurlama sistemi yoktu. Bina içindeki yangın merdiveni baca görevi gördü. Alt katlarda yayılan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi. İnsanlar merdivenden gelen şiddetli duman ile binanın dış cephesinden gelen alevler arasında sıkıştı. Otelin koridorları tamamen duman kaplandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Otelden sağ kurtulanlar da yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını söyledi. Yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu.

Görüntülerden yangın merdiveni olarak nitelendirilen bölümlerin herhangi bir kapıya sahip olmadığı, normal merdiven olarak hizmet verdiği de anlaşıldı. Faciada hayatını kaybeden 78 kişinin çoğunun dumandan zehirlendiği; ölüm nedenlerinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu aktarıldı.

Yangının başlangıç nedeni ise 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporunu tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

HAYATİ TAVSİYELER: YANGINDA YERE YAKIN YÜRÜYÜN CAMI AÇMAYIN

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, binalarda 'algılama, alarm ve söndürme' sistemleriyle yangın güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Özay, "Acil çıkış yolları ve yangın merdivenleri her zaman açık, erişilebilir ve yangına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, yangın tatbikatları ve eğitimlerle bina sakinlerinin bilinçlendirilmelidir" dedi.

Müge Ensari Özay, yangın sırasında hayat kurtaracak ipuçlarını madde madde anlattı:

■ Yangına müdahale eğitiminiz yoksa bölgeden uzaklaşın.

■ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını bildirin.

■ Tahliyede asansör kullanmayın, merdivenlerden çıkın.

■ Dumanlı ortamda ağız ve burunuzu bezle kapatın.

■ Yere yakın şekilde ilerleyin. Zehirli gazlar üst kısımda birikir.

■ Mahsur kalırsanız kapı ve pencere kenarlarını ıslak bezle kapatın.

PRİZLERE AŞIRI YÜKLENMEYİN

Özay, evlerdeki yangın riskini azaltmak için şunları tavsiye etti:

■ Elektrik tesisatını kontrol ettirin.

■ Eski ve hasarlı kabloları değiştirin.

■ Prizlere aşırı yükleme yapmayın.

■ Yanıcı maddelerin yakınında elektrikli cihaz kullanmayın.

■ Isıtıcıları perde ve halıdan uzak tut.

■ Şömine, soba ve aspiratör bacalarını temizletin.

■ Çocukları kibrit ve çakmaktan uzak tutun.

■ Yemek yaparken mutfağı kontrolsüz bırakmayın.

■ Yanıcı ve yakıcı maddeleri ayrı yerlerde saklayın.

■ Gaz dedektörü kullanın.

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