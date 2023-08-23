Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapalı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce 9 ekskavatör, 2 arazöz, 2 treyler çekici, 2 nakliye treyleri, 1 dozer, 1 lowbet ve 3 pikap (öncü) olmak üzere toplam 20 araç ve 29 personelle çalışmalara destek verildiği bildirildi.