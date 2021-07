Yangın için okunacak dualar nelerdir? Yangın için yağmur duası

30 Temmuz 2021 Cuma 10:51 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:51

Yangın için yağmur duası, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan yangınlar için milyonlarca kişi tarafından okunuyor. Manavgat, Mersin, Adana, Antalya, Muğla ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Elinden bir şey gelmeyen vatandaşlar da Yangın için dua okuyarak bir an önce yağmur yağmasını diliyor. Peki Yangın için okunacak dualar nelerdir? İşte yangın için yağmur duası.

Milyonlarca vatandaş, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların sönmesini bekliyor. Vatandaşlar yangının sönmesi için hangi duaları okumaları gerektiğini merak ediyor. İşte, yangının için yağmur duası ve okunacak diğer dualar...

YANGIN İÇİN YAĞMUR DUASI

Yağmur duası Türkçe okunuşu:

"Allahümme es'kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına'l-ğayse ve la tec'alna mine'l-kanitin. Allahümme inne bi'l-biladi vel'ibadi ve'l-halkı mine'l-levai ve'd-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer'a ve eddir lena'd-dar'a ve eskına min berakati's-semai.Ve enbit lena min berekati'l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili's-semae aleyna mindaran..."

Yağmur duası Türkçe anlamı:

"Allah'ım,bize yardım eden,içimize sinen,ferahlık veren,bol,yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah'ım bizi yağmurla sula,bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah'ım! Kullarda,illerde,ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah'ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz."

YANGIN İÇİN OKUNACAK DUALAR

Allahü ekberu Allahü ekberu la ilahe illallahü vellahü ekberu Allahü ekberu ve lillahil hamd.

Okunuşu:

"Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbu 1-arsi'l-azimi la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azimi masaallahü kane ve ma lem yesau lem yekûn a lemu ennallahe ala külli sey'in kadirun ve en- nallahe kad ehate bi külli sey'in ilmen ve ahsa külle sey'in adeda, Allahümme inni euzübike min serri külli nefsin ve min serri külli dabbetin ente ahizün binasiyeti- ha inne rabbi ala siratin müstakim."

Anlamı:

"Allah'im! Sen, benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arsın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahu Teala ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet Onun elindedir. O her seyi bilir ve her şeyin sayısınıi bilir. Allah'im, her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah'im, beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma."

HER TÜRLÜ FELAKETTEN KORUNMAK İÇİN DUA

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru