1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Yangın ihbarı için çıktılar kaza yaptılar: Kastamonu'da itfaiye aracı takla attı

Kastamonu'da yangın ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. Yangın ise köydeki imkanlarla kontrol altına alındı.

Kaza, Merkez ilçe Kaşçılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavundur köyünde yaşayan İsmail Dağlıoğlu'na ait evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı değerlendirilen edilen yangın, evin bitişiğinde bulunan odunlara sıçradı. Yangını fark eden ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ihbarı için seyir halinde olan Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait, S.T. idaresindeki 37 EK 923 plakalı itfaiye aracı, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü ile H.K. ile F.K. isimli itfaiye erleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye aracı vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ev yangınına köyde bulunan yangın söndürme tankıyla müdahale edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

