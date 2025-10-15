İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Yangın küle döndürdü! Mağdur ailenin yardımına AK Parti koştu

Kütahya'nın Okmeydanı Mahallesi'nde yaşayan Yavuz Ailesi çıkan yangında her şeyini kaybetti. Eşyaları tamamen yanarak kül olan aileye ziyarete ve olay yerini incelemeye giden AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı destek sözü verdi.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Yangın küle döndürdü! Mağdur ailenin yardımına AK Parti koştu
Yangın haberinin ardından AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ali İkiz, olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Afşarünal ve beraberindekiler, yanan evde incelemelerde bulundu.

Başkan Afşarünal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Okmeydanı Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini korku ve endişeye sürükledi. Ahmet Ali Yavuz'a ait evdeki yangında, evin içinde bulunan anne Dilek Yavuz ve iki çocuğu alevlerin arasında mahsur kalmış ve ekipler tarafından sağ salim kurtarılmıştır. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. AK Parti olarak bu ailemizin yanındayız. Yanan eşyalarının yerine yenisini temin edeceğiz."

Yavuz Ailesi, destekleri nedeniyle Başkan Afşarünal ve AK Parti yetkililerine teşekkür etti.

Bilindiği üzere, Okmeydanı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında Ahmet Ali Yavuz'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiş, anne Dilek Yavuz ve iki çocuğu ekiplerin müdahalesiyle sağ salim kurtarılmıştı.

