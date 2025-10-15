Yangın küle döndürdü! Mağdur ailenin yardımına AK Parti koştu

Yangın haberinin ardından AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ali İkiz, olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Afşarünal ve beraberindekiler, yanan evde incelemelerde bulundu.

Başkan Afşarünal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Okmeydanı Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini korku ve endişeye sürükledi. Ahmet Ali Yavuz'a ait evdeki yangında, evin içinde bulunan anne Dilek Yavuz ve iki çocuğu alevlerin arasında mahsur kalmış ve ekipler tarafından sağ salim kurtarılmıştır. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. AK Parti olarak bu ailemizin yanındayız. Yanan eşyalarının yerine yenisini temin edeceğiz."

Yavuz Ailesi, destekleri nedeniyle Başkan Afşarünal ve AK Parti yetkililerine teşekkür etti.

