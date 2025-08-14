İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Yangın mağdurlarına devlet desteği: Çanakkale'de 5,2 milyon ödeme

Çanakkale'de yaşanan 3 ayrı yangında mağdur olan 89 aileye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 5 milyon 280 bin acil yardım destek ödemesi sağlandı.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Yangın mağdurlarına devlet desteği: Çanakkale'de 5,2 milyon ödeme
Çanakkale'de Ayvacık, Bayramiç, Merkez ve Güzelyalı bölgesinde yaşanan yangınlarda AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen acil yardım destek ödemesi sağlandı.

Yangınlarda etkilenen 89 aileye toplam 5 milyon 280 bin lira destek ödemesi yapıldı. Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre acil yardım destek ödemelerinin dağılımı şu şekilde; "AFAD Başkanlığımız tarafından gönderilen ödenek ile 15 Temmuz Ayvacık Yangınları için: 10 aileye toplam 801 bin 686,25 TL, 08 Ağustos Bayramiç ve Merkez Yangınları için: 31 aileye toplam 2 milyon 197 bin 740,00 TL, 11 Ağustos Merkez Güzelyalı Yangınları için: 48 Aileye toplam 2 milyon 280 bin 599,60 TL olmak üzere; Çanakkale Yangınları için toplam 89 aileye 5 milyon 280 bin 025,85 TL Acil Yardım Destek Ödemesi yapılmıştır."

