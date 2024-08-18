Yangın provokasyonlarına geçit yok! 3 asılsız iddia tek tek çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan asılsız iddialar hakkında peş peşe açıklama yaptı. DMM'den yapılan bilgilendirmelerde aslı olmayan ve manipülasyon içeren iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ, "BÜYÜKADA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI" İDDİASINI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM, RUSYA'DAN KİRALANAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ İZMİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir'deki yangına müdahalede aktif olarak hizmet vermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

DMM, TASARRUF TEDBİRLERİ NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ AKSADIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dahil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."