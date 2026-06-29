Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte gözler yeniden orman yangınlarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yeşil vatanı koruyan personeli bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışması'yla test etti. Orman mühendisleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri, 'Survivor'ı andıran parkurlarla kıyasıya yarıştı.

HAZIRLIK SINAVI GİBİ

AKŞAM'a konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yarışmaların klasik bir etkinlik olmadığını belirterek amacını şöyle anlattı: "Bu yarışmalar aslında yangın sezonu öncesi bir antrenman oldu. Personelimiz hem fiziksel hem de teknik açıdan kendini test etme imkânı buldu. Arkadaşlarımız hem eksiklerini gördü hem de zamanla yarışmanın ne demek olduğunu sahada deneyimledi. Amacımız personelimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek, ekip ruhunu güçlendirmek ve yangın sezonuna en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak."

ÇIKMADAN ÖNLEMELİYİZ

İklim değişikliğiyle birlikte yangın riskinin arttığını söyleyen Derince, mücadelede önceliğin yangını söndürmek değil, çıkmasını engellemek olduğunu vurguladı. Köylülerden arıcılara, çobanlardan öğrencilere kadar geniş bir kesime yangın eğitimi verdiklerini anlatan Derince, "Sıcak, kuru ve rüzgârlı günlerde daha dikkatli olunmalı; bahçe atıkları ve anız yakılmamalı, sigara izmariti doğaya atılmamalı" ifadelerini kullandı. Derince, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de tüm hazırlıkların tamamlandığını, tatbikatlarla ekiplerin hazır hale getirildiğini söyledi.

YANGINLARIN YÜZDE 91'İ İNSAN KAYNAKLI

Geçen yılki yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Derince, "Sadece ağaçlar zarar görmüyor, ekosistemin içindeki binlerce canlı, bitki ve mikroorganizma da yok oluyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; geçen yıl 3 bin 224 orman yangını çıktı, 81 bin 473 hektar alan kül oldu. Yangınların 1753'ü ihmal, 160'ı kasıt, 279'u doğal nedenlerden kaynaklanırken; bin 32'sinin nedeni belirlenemedi. Son 37 yılın en yüksek yangın sayısı ise 3 bin 797 ile 2024'te görüldü.

6 FARKLI PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE

Yeşil Vatan muhafızları, işletme müdürlüklerinden başlayıp Türkiye finallerine uzanan yarışmada tüm yeteneklerini sergiledi. Katılımcılar, orman oryantiring, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti, mesaha ve kayıt, hedefe atış, fiziki dayanıklılık ve orman yangınlarına müdahale olmak üzere 6 parkurda yarıştı. Yangına ilk müdahale, köpük ve su kullanımı, ekipman yönetimi, olay yerine hızlı ulaşım ve koordinasyon becerileri uygulamalı olarak test edildi.

YURDUN YÜZDE 30'U ORMANLARLA KAPLI

Türkiye'nin orman varlığı istikrarlı şekilde büyüyor. 1973'te 20.1 milyon hektar olan ormanlık alan, geçen yıl itibarıyla 23 milyon 375 bin 331 hektara ulaştı. Ülkenin yaklaşık yüzde 30'u ormanlarla kaplı. Ülke yüzölçümünün yüzde 30'unu ormanlar oluşturdu. Uluslararası sertifikaya sahip orman alanlarının oranı da yüzde 48.7'ye çıktı. Ekoturizm için hazırlanan özel doğa parkurlarının sayısı da yüzde 12.9 artarak 140 oldu.