36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin her geçen gün yeni bir itiraf geliyor. Son olarak çalışanların verdiği bilgiler facianın önce örtbas edilmek istendiğini gösterdi.

OTEL SAHİBİNDEN OTEL MÜDÜRÜNE SKANDAL TALİMAT

Yanan otelin çalışanı olan Tuni Burhan, facia gecesiyle ilgili yaşadıklarını CNN Türk'te katıldığı bir programda anlattı. Burhan, otel sahibinden otel müdürüne talimat geldiğini, müdürün ise "Kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz" dediğini söyledi.

Otelde işleri böyle döndüğünü ifade eden otel çalışanı, "Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin' diyor. Halit Ergül, Otel Müdürü Zeki Yılmaz'a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez." dedi.

Otelde birçok sorunun olduğunu belirten Burhan, "Otel Allah'a emanet devam ediyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. 'Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' demekti bu. Ama biz 12 Aralık'ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel 'bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu' diyordu." ifadelerini kullandı.

OLAY

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

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