İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1509
  • EURO
    48,1487
  • ALTIN
    4562.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı... Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama
Güncel

Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı... Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama

Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında acil iniş yapmak zorunda kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili ve uçaktaki pilotun durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı... Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama
ABONE OL

Yumaklı, NSosyal'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uçağın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun."

  • ibrahim yumaklı
  • muğla
  • yangın söndürme uçağı

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.