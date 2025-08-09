İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Yangın sonrası Saçaklı Köyü'nde 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.' dedi.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
Yangın sonrası Saçaklı Köyü'nde 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şöyle:

Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.

Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.

