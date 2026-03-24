  Yangın tüpü tesisinde zehirlenme! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama geldi
Güncel

Yangın tüpü tesisinde zehirlenme! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama geldi

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan etkilenerek zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanının hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

AA24 Mart 2026 Salı 17:32 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, iş yerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KBRN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli, 2'si iş yeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Olay sonrasında iş yerinin mühürlenerek çevrede gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

  • yangın söndürme tüpü
  • dolum tesisi
  • zehirlenme

