Yangın Yönetim Merkezi orman yangınlarını anlık takip ediyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınları çeşitli yöntemlerle tespit ediliyor.

Orman yangınları vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yapılan çağrılarla, ormanlarda bulunan kulelerin kameralarından veya İHA'ların görüntülerinden belirlenebiliyor.

Yangın tespit edildikten sonra bölgenin meteorolojik durumu değerlendiriliyor. Sonrasında 24 saat izleme yapılan Merkez'den ekiplerin koordinasyon ve sevk işlemleri gerçekleştiriliyor.

Merkez'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük olarak hazırlanan ve gelecek 3 güne kadar olası orman yangın riskini gösteren Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) haritası verileri günün ilk saatlerinde incelenerek, Orman Bölge Müdürlükleri'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezleri'ne bilgilendirmeler yapılıyor.

YANGIN SÖNDÜRMEDE GÖREV ALAN ARAÇLAR ANLIK İZLENİYOR



Yangın söndürme organizasyonunda görev alan arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treyler gibi kara ve hava araçlarının faaliyetleri de anlık takip ediliyor. Ayrıca İHA'ların görüntü sağlayacağı yerler de Merkez'de belirleniyor.

Bunların yanı sıra, Yangın Karar Destek Sistemi yazılımıyla anlık meteorolojik koşullar, topoğrafya ve orman bitki örtüsü yapısı göz önünde bulundurularak devam eden yangınların simülasyonu oluşturuluyor, söndürülmesi için ihtiyaç duyulacak araç-gereç kapasitesi tahmini yapılıyor.

Ayrıca ilerleyen saatlerdeki yangının davranışı ve ilerleme yönünde oluşturacağı tehlikeler yorumlanarak AFAD ve ilgili birimlere tedbir alınması amacıyla bilgi iletiliyor.