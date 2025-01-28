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Yangında 5 iş yeri zarar gördü

Edirne'de çıkan yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA28 Ocak 2025 Salı 07:27 - Güncelleme:
Yangında 5 iş yeri zarar gördü
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Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Sezer gazetecilere, sebebi henüz tespit edilemeyen yangının, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının süreceğini belirten Sezer, "Çok şükür can kaybımız yok ve erken müdahale sonucunda da çarşıda yangının büyümesi engellenmiş durumda. Yarın da bununla ilgili olarak hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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