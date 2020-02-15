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Güncel

Yangında evde mahsur kalarak ölen çocuk toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi14:19 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:19

Yeni Mahalle 2052 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yakup İlişen'in cenazesi, Hendek Sümbüllü Yukarı Camisi'ne getirildi.

Burada baba Soner ve dede Nizamettin İlişen taziyeleri kabul etti. Minik Yakup'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sümbüllü Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, İlişen ailesinin akraba ve yakınlarıyla Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Yakup ilişen yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen anne Ayşegül İlişen (25), çocukları Seher Naz (6) ve Yusuf Mehmet (4) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilmişti.

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