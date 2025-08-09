İSTANBUL 31°C / 23°C
  Yangında evi zarar gördü: Geriye bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Güncel

Yangında evi zarar gördü: Geriye bir kimliği, bir de telefonu kaldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında evi zarar gören Faize Soran, geriye sadece canı, kimliği ve telefonu kaldığını söyledi.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 12:41
Yangında evi zarar gördü: Geriye bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Bayramiç ilçesinde başlayan yangın Saçaklar köyünde büyük maddi hasara sebep oldu. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evi yıkılan Faize Soran ise o anları mikrofonlara anlattı.

YANGIN DUMANLARINI GÜNEŞ TUTULMASI SANDI

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğini al. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok"

