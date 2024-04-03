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  • Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası: Oğlumun çenesinde yara var
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Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası: Oğlumun çenesinde yara var

Beşiktaş'ta gece kulübünün tadilatında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesini teslim alan babası Yüksel Tevlek, 'Oğlumun çenesinde yara var halbuki, zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. İhmal olup olmadığını bilmiyorum' dedi.

DHA3 Nisan 2024 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası: Oğlumun çenesinde yara var
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Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

"OĞLUMUN ÇENESİNDE YARA VAR"

Acılı baba Yüksel Tevlek, "Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

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