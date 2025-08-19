İSTANBUL 29°C / 21°C
  • Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti
Güncel

Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay'da Yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Asaf, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

19 Ağustos 2025 Salı 09:37
Yangında mahsur kalan küçük Asaf yaşam mücadelesini kaybetti
Hatay'da yaşadıkları evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Asaf Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Yangın, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri esnada dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve evladı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Şahbaz'ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi. Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

