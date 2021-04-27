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  • Yangında mahsur kalan talihsiz adam hayatını kaybetti... İşte o görüntüler
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Yangında mahsur kalan talihsiz adam hayatını kaybetti... İşte o görüntüler

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangından kurtulmak isterken 6. kattan atlayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA27 Nisan 2021 Salı 21:07 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 21:15
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Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1232. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle çatıda mahsur kalarak yardım isteyen bir kişi, alevlerden kurtulmak için kendisini çatıdan sarkıtarak, vatandaşların açtığı battaniyeye atlaması sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet Çilingir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, cadde ve sokakları kapattı.

Hastanede tedavi altına alınan Çilingir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

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